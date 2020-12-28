Управление Росреестра по Воронежской области поставило на кадастровый учет дом-интернат в селе Ярки Новохоперского района. Здание рассчитано на 100 самостоятельных людей, 20 маломобильных и пять мест предусмотрено для инвалидов-колясочников. Первых постояльцев пансионат сможет принять уже после новогодних праздников.Строительство дома-интерната в селе Ярки началось в июне 2019 года в рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Здание общей площадью 4483,7 кв.м. состоит из двухэтажного жилого и одноэтажного административно-бытового блоков и пристроенной столовой. В доме-интернате есть десять комнат на одного человека и 45 комнат на двоих, медицинская часть, пожарный пост, прачечная. Рядом с основным зданием расположился гараж.