В последнем матче 2020 года хоккеисты \\"Бурана\\", что называется, \\"уперлись\\". Не хотелось, чтобы в предновогодней домашней серии были одни поражения.\\"Ураганных\\" не смутил гол на девятой минуте Даниила Лобанова. \\"Буран\\" продолжал гнуть свою линию, лез на ворота соперников. И вскоре переломил ход игры в свою пользу. Сначала на 24 минуте Александр Шепилов, на этот раз вышедший в одной их ведущих пятерок, подтвердил доверие тренеров заброшенной шайбой. А на 29-й Владислав Червоненко вывел \\"ураганных\\" вперед - 2:1.Удержать преимущество не удалось. На 30 минуте Сергей Сулев сравнял счет, реализовав большинство. И все же последнее слово в этом матче осталось за \\"Бураном\\". Вроде бы и большинство на этот раз хорошо разыгрывать не получалось. Зато когда \\"Звезда\\" уже была в полном составе, за 22 секунды до конца третьего периода прошел пас с фланга на центр, а Данил Макаров идеально подставил клюшку. 3:2 - наконец-то победа. Перед Новым годом нужно было порадовать воронежскиъ хоккейных болельщиков. Заждались!\\"Буран\\" набрал 26 очков, но остался на 24 месте - третьем с конца. Первый в Новом году матч \\"ураганные\\" проведут на выезде в Орске на Рождество, 7 января. Местный \\"Южный Урал\\" в этом сезоне тоже не блещет - пока 21 место с 30 очками. Игра начнется в 15.00 по московскому времени.