Приговор, больно ударивший по кошельку мужчины, пойманному пьяным за рулем, вынесли в Левобережного районном суде.Водитель в октябре 2020 года пытался решить свою проблему — административное дело грозило ему двумя годами без прав — простым путем. Пытался сунуть инспектору ГИБДД взятку в 70 тысяч рублей, чтобы тот не направлял составленный на него материал в суд. И, видимо, невзначай его где-нибудь потерял.Однако гаишник оказался честным и деньги не взял. А о приходе «искусителя» доложил куда следует.В итоге водитель все же ответит за управление машиной навеселе. А еще заплатит крупный штраф — 150 тысяч рублей.