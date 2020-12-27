Воронежские синоптики дали прогноз на четыре оставшихся дня 2020 года. Напомним, ранее уже сообщали о том, что оттепель сменится не очень резким похолоданием. Связано оно с приходящим мощным циклоном, поэтому весьма вероятен и снег. Теперь прогноз конкретизировали.В ночь на понедельник, 28 декабря, метеорологи ожидают смену западного ветра на северо-западный. Температура понизится до -7, будет пасмурно. Днем подует северо-восточный ветер, потеплеет до -3. Из-за туч будет выглядывать солнце.Ночью во вторник, 29 декабря, синоптики предсказывают очередную смену ветра - на этот раз на восточный. При этом похолодает до -10. Опять же при хмурой погоде. Днем ветер снова будет новый - теперь юго-восточный. Столбик термометра поднимется до -4, опять временами будет выглядывать солнце.В ночь на среду, 30 декабря, снова предполагают облачную погоду, на этот раз при -6 градусах. Днем потеплеет до -2, возможен мелкий снег.И наконец в ночь на четверг, 31 декабря, при -3 градусах опять могут перепархивать снежинки. Они продолжат летать и днем, температура поднимется до -1. Одним словом, не холодно, в воздухе снежинки, погода сделает все, чтобы обеспечить хорошее новогоднее настроение! А дальше все уже зависит от вас.