В поселке городского типа Грибановский, являющимся центром одноименного района, на улице Советской в ночь на воскресенье, 27 декабря, сгорело заброшенное здание школы № 4.- О пожаре сообщили в 00.26. На место ЧП выезжали сотрудники МЧС не только из Грибановского, но и из Борисоглебска, Малых Алабухов, Листопадовки и населенного пункта Воронеж-45. У здания обвалилась деревянная крыша, остались только кирпичные стены. Был еще сигнал, что внутри видели какой-то дымок. Пришлось проконтролировать еще раз. Последняя машина МЧС уехала от школы в 10.32, - рассказали в пожарной части № 38.Как стало известно «КП», здание пустовало уже год-полтора, после того как учеников перевели в открывшийся Центр образования имени Гавриила Троепольского на улице Суворова поселка Грибановский. В нем растащили окна, двери, срезали батареи. Все идет к тому, что и от стен может в недалеком будущем ничего не остаться. Возможно, после того, как на месте школы останется пустое место, там что-нибудь и построят. Здание расположено недалеко от центра Грибановки — километров в четырех-пяти. Возможно, кого-то из местных коммерсантов этот участок и заинтересует.