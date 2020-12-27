Жертвой мошенников стала 38-летняя жительница Северного микрорайона. Женщина пыталась купить в интернете авиабилеты. И зашла на сайт-двойник нужной ей компании. Она ввела данные своей банковской карты, и с ее счета сняли 50 тысяч рублей. Женщина поняла, что обманута только после звонка в настоящую компанию, где сказали, что никаких билетов она у них не покупала.- Всего 26 декабря было семь фактов хищения денег бесконтактным способом. Общий ущерб, нанесенный преступниками, - около 300 тысяч рублей. Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража» и ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Аферистов ищут. В очередной раз просим: не доверять незнакомым людям и перечислять деньги в интернете только на проверенных сайтах, - рассказали в региональном ГУ МВД.