Довольно мерзкое преступление раскрыли полицейские Репьевского района. На днях к ним пришла 67-летняя местная жительница местного села Россошь и заявила, что дом старенькой недавно умершей соседки, за которым она присматривала, оказался открытым настежь.Полицейские приехали к дому вместе с внучкой умершей хозяйки этого жилья. 27-летняя девушка уже вступила в права наследства. Внучка зашла в дом и увидела, что там нет массы ценных вещей — телевизоры, ТВ-приставки, DVD- плеера, другой бытовой техники.Стражи порядка расспросили соседей. Оказалось, что они видели воровку. Ей оказалась та самая женщина, что присматривала за домом. Она вынуждена была отдать похищенные вещи и при этом заявила, что умершая хозяйка якобы обещала подарить их ей после смерти. Однако родственники и другие знакомые возможность такого поступка престарелой женщины отрицают.67-летней жительницы Россоши придется отвечать перед судом по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Ей грозит до шести лет лишения свободы.