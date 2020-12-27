Закон парных случаев сработал в Воронежской области. В субботу, 26 декабря, в 9.30 на 24 километре дороги «Богучар-Кантемировка» в Богучарском районе «Даф», ехавший в сторону Кантемировки, вылетел на встречную полосу и врезался там в фуру «Mercedes-Benz Actros» с прицепом. 49-летний водитель немецкой машины, житель Белгородской области, погиб в ДТП. Его 30-летний земляк, руливший «Дафом», получил травмы, его отвезли в больницу.Напомним, несколько позже, в 18.30, в Павловском районе случилось очень похожее ДТП. Только там наоборот, «Mercedes-Benz Actros», сначала зацепивший на обочине грузовичок «Исузу», выехал на встречную полосу и врезался в «Даф». Там погиб 56-летний житель Карачаево-Черкессии, руливший немецкой машиной.Всего в Воронежской области 26 декабря случилось 168 ДТП, из них 97 — в Воронеже, 50 — в районах, 21 — на федеральной трассе. В восьми авариях погибли три человека, восемь раненых.