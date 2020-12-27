Областной и федеральный штабы по борьбе с коронавирусом опубликовали данные по заболеваемости в Воронежской области за прошедшие сутки.Традиционно не совпадают самые страшные цифры - по умершим. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о 14 смертях (всего, по их версии жертв коронавируса а нашем регионе стало 1279), в федеральном оперативном штабе - о 17-ти (и в этом случае наш регион замыкает шестерку худших в России). Выражение: есть ложь, большая ложь и статистика к этому разнобою в цифрах подходит как нельзя лучше. А заодно говорит об авторитете первого заместителя председателя правительства Владимира Попова у санитарных врачей. Его давнее распоряжение о необходимости синхронизировать этие данные, получается, попросту проигнорировали.В остальных двух показателях, слава Богу, разногласий нет. 390 жителей Воронежской области заразились за сутки. До антирекорда (394) по-прежнему совсем недалеко. Наша область не выпадает из десятки худших в России по этому показателю. На этот раз она восьмая. Всего коронавирусом за время пандемии в нашем регионе заболели 44 673 человека.Выздоровели за сутки всего 98 жителей Воронежской области. Это лишь 59 место по России. Всего коронавирус победили 42 654 наших земляка.В Воронежской области из-за ситуации с COVID-19 отменили практически все массовые новогодние мероприятия. В кафе и ресторанах разрешают отпраздновать новый 2021-й только на \\"пионерском\\" расстоянии друг от друга. Обязательную самоизоляцию для жителей области 65 лет и старше продлили до 31 января 2021 года.