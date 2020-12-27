В субботу, 26 декабря, в 18.30 в Павловском районе на 639 километре трассы «Дон» водитель «Мерседес-Актрос» с полуприцепом не справился с управлением и врезался в стоявший на обочине небольшой грузовичок «Исузу». От удара немецкую машину вынесло на встречную полосу. Там она врезалась в грузовик «Даф» с полуприцепом.Водитель «Мерседеса», 56-летний житель Карачаево-Черкессии погиб на месте ДТП. 44-летний житель Воронежской области, руливший «Дафом», и 30-летний житель Краснодарского края, управлявший «Исузу», серьезных травм не получили.В полиции организовали проверку, в ходе которой будут выяснять, почему шофер «Мерседеса» утратил контроль над машиной.