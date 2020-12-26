52-летний воронежец, когда услышал по телефону деловой тон и звуки «офисной работы», поверил, что ему звонит настоящий сотрудник службы безопасности банка. То, что входящий номер был обычным, а не коротким, мужчину не предостерегло.Воронежцу сказали, что с его счета пытались списать деньги. И тут же ему предложили обезопасить счет. Для этого нужны были персональные данные. Как только мужчина их назвал, с его расчетного счета была списана 471 тысяча рублей.Возбуждено уголовное дело. Но удастся ли мужчине вернуть деньги? Всего за минувшие сутки на «ловушки» мошенников попались 19 жителей Воронежской области. Ущерб составил более 2,5 миллионов рублей.