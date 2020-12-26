Если жителю Воронежской области ставят диагноз COVID-19 или у него подозревают коронавирус, но он переносит заболевание в легкой или среднетяжелой форме, то он проходит лечение амбулаторно - то есть на дому. Обязательно госпитализируют сейчас только больных в тяжелом состоянии. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-соужбе регионального департамента здравоохранения.Если у больного в течение 3 дней и более сохраняется температура тела 38,5°C и выше - тогда рассматривается вопрос о возможной госпитализации. Пациента в состоянии средней тяжести забирают в больницу при наличии двух из следующих критериев: сатурация меньше 95%, температура тела больше или равна 38 °C, а частота дыхательных движений больше 22 или есть наличие признаков пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии результатов КТ легких).- Вне зависимости от тяжести заболевания подлежат госпитализации пациенты, относящиеся к группе риска – старше 65 лет, с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией; хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; гиперкоагуляцией; ДВС-синдромом; острым коронарным синдромом; сахарным диабетом; болезнью двигательного нейрона; циррозом печени; длительным приемом ГК и биологической терапии по поводу воспалительных заболеваний кишечника; ревматоидным артритом; пациенты, получающие гемодиализ или перитонеальный диализ; иммунодефицитными состояниями, в том числе с ВИЧ-инфекцией без антиретровирусной терапии; получающие химиотерапию), - пояснили в облздраве.Также увозят в больницу тех пациентов с коронавирусом, что живут в общежитии или густонаселенной квартире с лицами старше 65 лет или страдающими упомянутыми выше хроническими заболеваниями.