26 декабря пресс-служба мэрии Воронежа представила фотографии, на которых детально можно рассмотреть сказочные декорации на площади Ленина. В этот раз к Новому году кроме традиционных солдатиков, балерин и карусели, в центре города появятся оригинальный мостик в стиле сказок Андерсена, фигуры Кая и Герды, новые домики, сани Снежной королевы и ее трон возле огромной елки (там можно будет посидеть и сфотографироваться). Уже сейчас вы можете оценить то, что получилось:Ранее мы писали, что после завершения монтажа украшений и включения иллюминации и до 10.00 31 декабря на главную площадь Воронежа можно будет войти свободно. С 10.00 до 18.00 последнего дня года начнут работать два прохода со стороны здания областного правительства - по ним людей будут пропускать через «рамки» металлоискателей. Та же схема будет действовать и в первые дни января. Кстати, на площадь в новогодние праздники (кроме 31 декабря) пустят посетителей до 22.00 включительно.А вот с 18.00 31 декабря до 6.00 1 января воронежцев и гостей города, желающих попасть на площадь Ленина, будут пропускать уже через пять проходов, где оборудуют 30 «рамок» и 352 турникета.На оба катка (и взрослый, и детский) будут организованы отдельные входы.Напомним, что на площадь Ленина можно будет пройти только в масках. Если у вас нет своих, не беда. В мэрии сообщили, что закупили несколько тысяч масок, которые обещают раздавать бесплатно. Но все-таки их количество лимитировано, поэтому лучше подстраховаться.