Воронежская компания Scienex разместила концепт летающей машины FLYTER. На разработку формы, обладающей высокими аэродинамическими показателями, но при этом компактной и безопасной, ушло практически 2 года.Как сообщают авторы проекта, летающая машины будет иметь габариты одного парковочного места (5 на 2 метра). Максимальная скорость будущего транспорта - более 100 км/ч. При этом планируется, что автомобиль сможет преодолевать расстояние более 100 км.- Когда мы начинали работу над проектом, нашей изначальной целью было не просто сделать что-то, что может вертикально взлетать и садиться и потенциально летать в городе. Мы решили создать летательный аппарат, который идеально впишется в текущее устройство городов и при этом будет достаточно безопасным и компактным. Для этого необходимо было разработать новую аэродинамическую схему, - написали представители Scienex в Instagram.Ожидается, что масса снаряженного аппарата составит 600 кг. При этом машина сможет перевозить 2 людей и багаж (общий вес должен быть не более 250 кг). Максимальное время полета - 1 час. А максимальная высота - 1500 метров.