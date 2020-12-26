Еще в июне этого года 34-летний воронежец в одной из социальных сетей нашел группу с рекламой о продаже японских мотоциклов. Мужчина начал переписываться с администратором: он мечтал купить двухколесное транспортное средство.Продавец заверил, что нужно внести предоплату самого товара, оплатить грузовой контейнер и услугу доставки - после чего мотоцикл будет доставлен в Воронеж. В течение нескольких дней воронежец перевел деньги на расходы - более 330 тысяч рублей. Тут же его внесли в «черный список» группы и связь с администратором прервалась. Не дождавшись доставки мотоцикла, мужчина обратился в полицию.26 декабря в пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что найти мошенника все же удалось: им оказался 25-летний житель Владивостока. Молодого человека ранее судили за аналогичное преступление. Преступника задержали по месту жительства. Вероятно, его жертвой стал не только воронежец.- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.