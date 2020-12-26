На Урале транспортная прокуратура организовала проверку в связи с экстренной посадкой самолета, направлявшегося в Воронеж. Речь идет о воздушном суднае авиакомпании «Руслайн». 26 декабря примерно в 8:10 самолет CRJ-100 приземлился в аэропорту Екатеринбурга - «Кольцово». Хотя по плану данный рейс должен был доставить пассажиров из Тюмени в Воронеж.На борту воздушного судна находилось 35 пассажиров, в том числе 5 детей. Причина аварийной посадки - сработали датчики неубранной стойки шасси.- В ходе проверки транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности полетов, - сообщают правоохранители.