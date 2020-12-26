В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 44 283. То есть только за последние сутки зарегистрировано 389 новых случаев заражения. Такие данные 26 декабря приводит оперативный штаб со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.В то же время за последние 24 часа побороли коронавирус 375 человек. Так что в нашем регионе общее число выздоровевших увеличилось до 42 556.Но выросла и статистика летальных случаев: за последние сутки от коронавируса умерли 15 человек. Общее количество скончавшихся от COVID-19 жителей Воронежской области - 1 265.Ранее воронежские врачи рассказали, кто чаще стал болеть коронавирусом.