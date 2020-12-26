В Центральном районе Воронежа в подпольное казино нагрянули сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБС сентября 2020 года в нежилом помещении на улице Театральной 33-летний мужчина и 30-летняя женщина проводили незаконные азартные игры с использованием игрового оборудования.- Было изъято 2 покерных стола, 2 игровые «рулетки», игральные карты, игровые фишки, жесткие диски, мобильные телефоны, ноутбук, а также иные предметы и документы, - сообщили в региональном ГУ МВД.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр».Уже допрошены игроки клуба, а также персонал заведения. Назначены необходимые экспертизы. Организаторам грозит до 4 лет тюрьмы.