Минувшей ночью улицы Воронежа убирали 246 единиц техники. На обработку дорог и тротуаров израсходовано 2830 тонн песко-соляной смеси. Об этом 26 декабря сообщили в пресс-службе мэрии.- Традиционно в ночную смену в работах по максимуму была задействовано погрузочная и самосвальная техника, за ночь из города вывезено 6013 кубометров снега, - пояснили в городской администрации.Напомним, ранее обещали пришествие в город сильного ветра и метели. Последний день предновогодней рабочей недели закончился невиданными пробками на дорогах Воронежа - специализированный сервис Яндекса показывал отметку в максимальные 10 баллов.