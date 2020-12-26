42-летняя жительница Воронежа присела в зоне общего пользования в торгово-развлекательном центре Ленинского района. Ей нужно было отойти на несколько минут, при этом она оставила сумку без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила, что у нее похитили кошелек и мобильный телефон. Ущерб составил более 3 тысяч рублей.Полицейские опросили возможных очевидцев, а также изъяли записи с камер видеонаблюдения. Так удалось выйти на грабителя - 21-летнюю местную жительницу. В отделе полиции она призналась, что пока хозяйки сумки не было, она вытащила все ценное.Оперативники изъяли похищенный мобильный телефон. Молодая грабительница вернула деньги. Однако все равно возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Преступнице грозит до 5 лет тюрьмы. Пока же она находится под подпиской о невыезде.