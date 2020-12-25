Новый домашний матч опять радости болельщикам \\"Бурана\\" не принес. Динамовцы уже в первом периоде, как выяснилось, решили судьбу игры. На девятой минуте Дмитрий Злодеев открыл счет, на 14-й Алексей Липанов преимущество гостей закрепил - 0:2.Во втором периоде \\"Буран\\" использовал, похоже, единственную \\"фишку\\" нынешнего состава \\"ураганных\\" - четкую игру в большинстве. Точку в розыгрыше лишнего на 28 минуте поставил Данил Макаров - 1:2. Однако последнее слово осталось за динамовцами. За 2,5 минуты до конца третьего периода они ответили своей реализацией большинства - отличился Ярослав Алексеев. 1:3 - очередное поражение \\"Бурана\\".У \\"ураганных\\" давно уже не радующая стабильность - 24 очка и 24 место. Опуститься ниже пока не позволяет не менее неудачная игра пермского \\"Молота-Прикамье\\" и ижевской \\"Ижстали\\".Впереди у \\"Бурана\\" еще один домашний матч с фарм-клубом ЦСКА - столичной \\"Звездой\\". Москвичи идут на 14 месте с 37 очками. Эта игра для \\"ураганных\\" - последний шанс хоть немного поднять настроение и себе, и болельщикам перед Новым годом. Матч начнется в 17.00.