В пятницу воронежцы - победители областного конкурса работ в области науки и образования получили гранты президента России за 2020 год. Победителями в этом году стали 11 ученых. Им на два года выделяются для проведения научных исследований: кандидатам наук – в размере 600 тысяч рублей ежегодно, а докторам наук – в размере 1 млн рублей ежегодно, включая оплату их труда и труда соисполнителей.Наряду с вручением им сертификатов на гранты заместитель председателя правительства области Владимир Попов наградил именными дипломами победителей областного конкурса. Ежегодно он определяет 24 лучших научных проекта: 12 работ, разработанных молодыми учеными, и 12 научных проектов, выполненных под руководством ведущих ученых вузов региона.В этом году на конкурс подали 93 научные работы в области химии, физики, медицины, политологии и других.