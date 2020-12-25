Нижнедевицкие оперативники задержали «алюминиевого» вора. Им оказался 24-летний местный житель, который за сутки обчистил сразу несколько адресов в поселке Курбатово.В полицию обратилась 57-летняя жительница поселка, которая рассказала, что вечером в ее баню вошел неизвестный и открыто похитил алюминиевую кастрюлю стоимостью 2500 рублей.Опросив потерпевшую и свидетелей, полицейские вскоре задержали подозреваемого, который уже имел проблемы с законом в связи с воровством. Дальнейшее расследование обстоятельств преступления позволило установить причастность подозреваемого к квартирной краже, совершенной несколькими часами раньше на улице Ленина. Там также пропали алюминиевая посуда и бытовая техника. Ущерб составил 6500 рублей.В полиции задержанный рассказал, что часть похищенного сбыл в Семилукском районе. Остальное имущество полицейские изъяли из его дома в ходе обыска. По данным фактам в полиции на фигуранта завели сразу два дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Он находится в изоляторе.