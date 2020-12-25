На последнем в этом году заседании городской Думы приняли два важных для Воронежа документа – Генплан и бюджет областного центра на 2021 год. Парламентарии при участии мэра Вадима Кстенина рассмотрели также несколько важнейших вопросов. Об этом в горадминистрации рассказали сегодня, 25 декабря.Что касается бюджета облцентра на 2021-й год, то он будет дефицитным. Расходы превысят доходы на 680,5 млн рублей. Общие доходы составят 22,4 млрд рублей, из них 13 млрд поступят из бюджетов других уровней. В их числе 5 млрд субсидий, 7,2 млрд субвенций и 825,9 млн иных трансфертов. Общие расходы запланированы на уровне 23,1 млрд рублей.На том же заседании парламентарии большинством голосов «за» приняли Генплан на ближайшие 20 лет. Против выступили лишь два депутата. Над этим важнейшим для Воронежа проектом документа работали более двух лет. Его ключевые позиции в том, что город должен развиваться согласно концепции «компактного города», особый упор будет делаться на периферийные территории. Перед утверждением в гордуме документ прошел публичные общественные обсуждения, депутатские слушания, коррективы также вносились на заседаниях профильных думских комиссий. Все предложения и возражения фиксировала согласительная комиссия.После принятия документов, мэр Вадим Кстенин поблагодарил парламентариев за плодотворную совместную работу и подвел итог уходящего 2020-го года. Несмотря на трудности, связанные с ограничениями из-за пандемии, все запланированные мероприятия, как производственные, так и социальные были выполнены.– К 1 сентября мы ввели в эксплуатацию шесть больших пристроек к детским садам, а всего – 8. Конец года завершается не менее приятными вещами – выкуплен детский сад на улице 9 Января, покупаем известный объект на Ленинском проспекте, 201, который перепрофилирован под уникальный объект дополнительного образования, – пояснил градоначальник.В планах на 2021 год – открытие еще двух детских садов в Шилово и на улице Артамонова, начато строительство дошкольного учреждения в Репном. На Государственной экспертизе находится «самая большая» школа, которая появится на Московском проспекте. Там же будет возведен детский садик на 600 мест.В Воронеже полным ходом идет транспортная реформа. По программе льготного лизинга улучшается состояние маршруток в облцентре. Уже приобретено 120 автобусов большого класса для муниципального перевозчика.– Такого большого количества транспорта город уже давно не покупал. Дальше планируем заниматься транспортной реформой, будем стараться это делать максимально продуманно без глобальных последствий для экономики города и бизнеса, – отметил итоги уходящего года мэр.Коснулся Вадим Юрьевич и социальной сферы – мэрия выполняет свои инвестиционные обязательства, обязательства по содержанию социальных объектов и выплате зарплат. Последовательно идет работа над снижением муниципального долга. В этом году полностью выполнены расходные и доходные обязательства – помощь оказали областные власти, в частности, губернатор Александр Гусев.Вадим Кстенин поздравил депутатов с наступающими новогодними праздниками и поблагодарил народных избранников за совместную работу.– Нам сегодня есть чем гордиться. Именно наша плодотворная совместная работа помогает нам успешно заканчивать год, – подытожил глава Воронежа.