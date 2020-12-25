По данным Роспотребнадзора, в Воронежской области за неделю снизилась заболеваемость коронавирусом среди жителей старше 65 лет с показателя 99,2 до 89,9 на 100 тыс. населения. Этого удалось достичь с помощью самоизоляции. Чтобы закрепить результат, в региональном оперштабе приняли решение о продлении режима самоизоляции среди пенсионеров до 31 января 2021 года.Вместе с тем, чаще стали болеть работники промышленных предприятий области. Рост среди этой категории составил 78%. Заболеваемость среди работников торговли выросла на 67%, а в АПК – на 64%. Такие цифры озвучили на еженедельном заседании оперштаба по борьбе с распространением инфекции. По его данным, к этому моменту от гриппа привили 57,2% жителей региона.Александр Гусев также поручил организовать работу полноценных групп в больницах на новогодних праздниках.