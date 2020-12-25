Оперативный штаб Воронежской области по борьбе с коронавирусной инфекцией провел еженедельное совещание. Проанализировав данные по заболеваемости, специалисты Роспотребнадзора пришли к выводу, что в большинстве случаев болезнь проходит в форме ОРВИ (80%). У 10% с подтвержденным диагнозом «коронавирус» развивается пневмония. А еще 10% больных даже не догадываются о своей болезни до получения результатов анализов – у них отмечается бессимптомная форма.Кстати, по данным регионгального операштаба, на 25 декабря от коронавируса умерли 17 человек. А по данным федерального – 21. Зато статистика по заболевшим и вызоровевшим у них совпадают.