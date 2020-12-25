Гендиректор \\"Факела\\" Роман Асхабадзе стал основным кандидатом на пост исполнительного директора столичного \\"Локомотива\\". Об этом сообщает \\"Чемпионат.com\\".По информации издания, кандидатуру Асхабадзе активно продвигает новый генеральный директор \\"железнодорожников\\" Владимир Леонченко. Он на днях сменил ставшего мишенью для проклятий значительной части болельщиков \\"Локомотива\\" Василия Кикнадзе, убравшего с поста главного тренера легенду клуба Юрия Семина. По данным источника издания, с Асхабадзе осталось согласовать последние детали. Напомним, до прихода в \\"Факел\\" спортивный функционер имел опыт работы главным администратором, заместителем генерального директора и генеральным директором московского \\"Спартака\\".В \\"Факеле\\" возможный уход гендиректора пока не прокомментировали. С другой стороны, 25 декабря на сайте клуба появилось пространное интервью, где Асхабадзе ни словом не обмолвился о том, что планирует покинуть клуб. Зато много рассуждал о том, что у \\"Факела\\" сейчас практически нет долгов, как хорошо работает недавно созданная академия. И сообщил, что у всех футболистов зарплаты сейчас достаточно скромные, за исключением одного игрока, которому полагается 500 тысяч рублей в месяц.Что касается \\"Локомотива\\", то он после того, как в последние сезоны занимал места в призовой тройке, сейчас находится на восьмом месте с отставанием от лидирующего питерского \\"Зенита\\" на 13 очков. А в Лиге чемпионов \\"железнодорожники\\" заняли последнее место в группе, проиграв ключевой матч с австрийским \\"Зальцбургом\\" из-за сомнительных тактических экспериментов нынешнего главного тренера Марко Николича. Его пока убирать не собираются. Хотя Юрий Семин готов вернуться. Если позовут...