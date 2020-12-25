Злоумышленника поймали в Ольховатском районе. Накануне 24-летний молодой человек вызвал такси и припросил отвезти его в соседний город Россошь. Там он собирался встретиться с друзьями. Только вот скрыл факт того, что денег у него при себе не было.Об ограблении в полицию заявил 42-летний мужчина, работающий в Ольховатке таксистом. Он пояснил, что отвез молодого человека по указанному адресу. Только по прибытии пассажир сказал, что расплатиться ему нечем, еще и забрал с собой мобильник таксиста и скрылся в неизвестном направлении.Сотрудники полиции, осмотрев место происшествия, автомобиль, опросив очевидцев, составили ориентировку и разослали ее в близлежащие дежурные части. Злоумышленник через некоторое время был задержан в квартире у знакомого на площади Октябрьской в Россоши. В кармане его куртки нашли и похищенный телефон. Его он уже намеревался продать.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы.