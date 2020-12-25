Последний день предновогодней рабочей недели закончился невиданными пробками на дорогах Воронежа. Даже уже и не припомнишь, когда специализированный сервис Яндекса показывал отметку в 10 баллов - то есть максимум \\"забитости\\".Судя по данным Яндекса, дело не в ДТП, их всего парочка. Возможно, причина в ухудшении погоды, хотя пока еще обещанного очень сильного ветра и метели вроде бы нет.Возможно, загруженность дорог объясняется предновогодними хлопотами, из-за которых все дружно сели за руль. Как бы то ни было, в этот вечер гаишникам придется попотеть. Ну а всем, кому не кровь из носа надо выезжать из дома, стоит повременить. Все же через пару часов, скорее всего, пробки рассосутся.