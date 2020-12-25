Департамент здравоохранения Воронежской области рассказал о том, что кроме медработников, с 23 декабря в регионе начали прививать от коронавируса сотрудников социальной сферы и проживающих в организациях социального обслуживания. В медицинские организации выдали для этих целей 408 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак».А в начале следующего года регион получит еще 94700 доз. Для их ранения в медорганизациях подготовили морозильное оборудование. По данным департамента здравоохранения, регион в состоянии одномоментно принять до 250 тысяч доз препарата.На сегодняшний день первым компонентом вакцины привили 1500 жителей региона, это медики. Полностью прошли вакцинацию 42 медработника. В общей сложности область в несколько партий получила 2342 дозы.