«Заведение» располагалось в одной из квартир многоэтажки на Ленинском проспекте в Воронеже. Сюда неоднократно захаживали сомнительные люди, в подъезде распространялась жуткая вонь после их «пирушек».В результате полицейские выяснили, что 46-летний владелец квартиры предоставляет наркозависимым лицам квартиру. Они там изготавливали наркотики и употребляли их. В качестве платы они «угощали» хозяина.Как пояснили в региональном главке 25 декабря, в ходе осмотра наркопритона оперативники обнаружили предметы, которые использовались для приготовления и употребления наркотических средств. Это подтвердила проведенная экспертиза.Хозяина квартиры доставили в отдел полиции. Он признался, что к нему домой ходили граждане, «варили» там наркотики и употребляли их.Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 232 УК РФ («Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ»). Его фигуранту грозит до 4 лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.