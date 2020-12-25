На заседании городской антитеррористической комиссии приняли решение о том, как будут обеспечивать безопасность на новогодние праздники на площади Ленина.После завершения монтажа украшений и включения иллюминации и до 10.00 31 декабря на главную площадь Воронежа можно будет войти свободно. С 10.00 до 18.00 последнего дня года начнут работать два прохода со стороны здания областного правительства - по ним людей будут пропускать через \\"рамки\\" металлоискателей. Та же схема будет действовать и в первые дни января. Кстати, на площадь в новогодние праздники (кроме 31 декабря) пустят посетителей до 22.00 включительно.А вот с 18.00 31 декабря до 6.00 1 января воронежцев и гостей города, желающих попасть на площадь Ленина, будут пропускать уже через пять проходов, где оборудуют 30 \\"рамок\\" и 352 турникета. В эти часы ожидается особенно сильный \\"наплыв\\" людей. К тому же будут перекрыты прилегающие улицы и запрещена парковка (временные промежутки действия ограничений для транспорта сообщат позднее).На площадь нельзя будет пронести оружие любого вида, огнеопасные и пиротехнические изделия, легковоспламеняющиеся жидкости и алкоголь, напитки в стеклянной и металлической таре, громоздкие, мешающие другим людям предметы (в том числе лыжи, кроме детских, лыжные палки, палки для скандинавской ходьбы, коньки). По последнему пункту могут возникнуть вопрос: а как же каток?Так вот, на оба катка (и взрослый, и детский) будут организованы отдельные входы. Там также установят \\"рамки\\", за порядком обяжут следить охранников, нанятых организаторами ледовых площадок. А коньки (впрочем, как и другие вещи) можно будет положить в камеры хранения.Напомним, что на площадь Ленина можно будет пройти только в масках. Если у вас нет своих, не беда. В мэрии сообщили, что закупили несколько тысяч масок, которые обещают раздавать бесплатно. Но все-таки их количество лимитировано, поэтому лучше подстраховаться.1 января площадь Ленина закроют в 6.00. А откроют после уборки мусора ориентировочно в 10.00.В этом году площадь Ленина, кроме традиционных солдатиков, балерин и карусели, украсят оригинальный мостик в стиле сказки Андерсена, фигуры Кая и Герды, новые домики, сани Снежной королевы и ее трон возле огромной елки (там можно будет посидеть и сфотографироваться).В случае возникновения каких-либо ЧП в городской администрации напомнили номера телефонов, по которым можно о них сообщить:аппарат оперативного штаба - 8 (473) 222-98-76;дежурная служба УФСБ России по Воронежской области - 8 (473) 255-04-44;дежурная часть ГУ МВД России по Воронежской области - 8 (473) 251-12-16;дежурную часть УМВД России по городу Воронежу - 8 (999) 435-35-84;единая дежурно – диспетчерская служба Воронежа - 8 (473) 222-33-12, 8 (473) 222-33-15, 112 (с мобильного телефона).