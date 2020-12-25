В Воронеж на улице Чапаева, 130 начали монтировать ограждение двух контейнерных площадок. Территория будет огорожена со всех сторон, чтобы отходы не распространялись за ее пределы. На твердом основании разместят современные контейнеры для раздельного сбора отходов. Они появятся после согласования маршрутных графиков движения специальной техники регионального оператора по обращению с отходами.В рамках комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ленинского района оборудуют 125 площадок для сбора мусора с ограждением и устройством подъездных путей. Они появятся во дворах многоквартирных домов и 31 на территории частного сектора.- Всего планируется обустроить 156 контейнерных площадок с устройством ограждений и подъездных путей, с заменой контейнеров. На них установят 255 «евроконтейнеров» объемом 1,1 кубометров и 142 – объемом 0,75 кубометров нового образца, которые будут соответствующим образом промаркированы, - рассказал глава Ленинского района Сергей Ситников.