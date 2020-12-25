В одночасье 58-летняя жительница Воронежа лишилась крупной денежной суммы. Аферисты смогли ее обмануть и выманить у нее 739 тысяч рублей. Первому звонку от лже-сотрудника банка она не поверила, но ее убедил второй звонок – якобы от следователя, который вычислял похитителя средств с банковских счетов.Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 25 декабря, к правоохранителям обратилась местная жительница. Она сообщила, что ей позвонил сотрудник безопасности банка и пояснил, что с ее счета неизвестные пытались перевести денежные средства. Чтобы этого не случилось, он предложил перевести деньги на некий резервный счет. Женщина не повелась на информацию и положила трубку.На следующий день ей снова позвонил неизвестный. И он уже представился следователем и подтвердил звонок сотрудника банка. Тогда женщина тут же побежала снимать деньги со счетов и переводить их по реквизитам аферистам. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество», личности аферистов вычисляются.Всего за минувшие сутки в области зарегистрировано восемнадцать подобных случаев. Жители региона перевели мошенникам в общей сумме более 2,5 миллионов рублей.