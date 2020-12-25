27 декабря в 12.00 в Воронеже состоится традиционный велопарад Дедов Морозов. Об этом сообщили в сообществе «ВелоВоронеж». Стартует праздничная колонна в сквере ученых - напротив главного корпуса ВГУ. Активисты собираются проехать по центральным улицам города на скорости в пределах 15-20 км/ч.- Ждем всех, кто катает по снегам и метелям. Особенно ценно подарить частичку велорадости и новогоднего настроения жителям города в последние деньки «коронного» года. Форма одежды - яркая и праздничная, обязательно присутствие маски (балаклава, бафф, фулфейс или Гп-5 на ваш выбор). Покажем, что велосипедисты вдвойне заботятся о здоровье себя и окружающих. Приветствуется новогодняя атрибутика: мишура ,гирлянды. Дети до 14 лет в присутствии родителей! - написали организаторы.Подробнее о мероприятии можно узнать в официальном сообществе «ВелоВоронеж».Ранее в мэрии сообщали, что все массовые мероприятия отменят. В их числе парад Дедов Морозов (пеший), концертная программа и другие развлекательные шоу.