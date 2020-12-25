Практически с середины декабря сотрудники полиции, Россельхознадзора и представители управ проводят рейды по елочным базарам в Воронеже. В преддверии Нового года находятся те, кто незаконно торгует пушистыми красавицами. Об итогах мероприятий сообщили в мэрии 25 декабря.За это время правоохранители уже изъяли около 200 деревьев. На нарушителей составляют административные протоколы. За нелегальную торговлю елками им грозит штраф в 2 тысячи рублей.Как правило торговцы не могут подтвердить, в каком лесхозе они брали деревья. Документов у них при себе не имеется. Первый нелегальный базар закрыли уже 19 декабря, на второй день после начала рейдов.— В ходе рейдов на лиц, которые осуществляли незаконную торговлю хвойной продукцией, было составлено 11 протоколов о нарушении статьи закона Воронежской области и пять протоколов о нарушении статьи КоАП, – сообщили в пресс-службе горадминистрации.Там также пояснили, что в городе официально работают 126 елочных базаров. Ранее на них были выданы разрешения. И порекомендовали горожанам приобретать деревья на специально оборудованных точках. Там продукция прошла предварительный контроль качества.Кстати, рейды продолжатся до наступления Нового года – до 31 декабря включительно.