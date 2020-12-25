В пятницу утром в воронежцы пожаловались в редакцию «КП» на не очищенные ото льда тротуары в центре города. По словам нашего читателя Владимира, пешеходные дорожки на улицах Куколкина, Пушкинская и Кольцовская покрылись стали очень скользкими. Идти по ним не только неудобно и трудно, но и опасно.Мы передали информацию в управы Центрального и Ленинского районов. По сообщению наших читателей по указанным адресам оперативно направили технику и сотрудников районных комбинатов благоустройства для посыпки тротуаров пескосмесью.Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам \\"Вконтакте\\".