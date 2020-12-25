С ноября по декабрь в Воронеже случилось несколько краж кабеля с территорий строек. Воры орудовали вечером и ночью. Полицейские изучили записи видеокамер и выяснили, что преступники ездили на «дело» на серебристой «Ладе-Калине».Вскоре воров задержали. Ими оказались жители Воронежа 26 и 38 лет. Они признались, что сдавали кабель в пункты приема металла. Ущерб от их краж составил более 250 тысяч рублей. Им придется отвечать за восемь хищений по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда оба будут находиться под подпиской о невыезде.