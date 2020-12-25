Очередное ЧП с участием несовершеннолетнего водителя произошло в Борисоглебске 24 декабря в 15:30. 16-летний подросток, управлявший ВАЗ-21113, влетел в опору дорожного знака. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.В аварию он попал у дома № 10 по улице Объездная. По предварительным данным, школьник – житель Грибановского района – не справился с управлением.Правоохранители установили, что подросток был пьян и не имел водительского удостоверения. В момент ДТП с ним в машине находилась 40-летняя жительница республики Башкартостан. И несовершеннолетний водитель, и его пассажирка, доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.– Сотрудниками ГИБДД составлен материал по ч. 3 ст. 12.8 КОАП – «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», – пояснили в региональном главке.Полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.Это не единственный случай, когда в аварию попадаю подростки, севшие за руль. Ранее 13 декабря, в 18.40 в Ольховатском районе устроил ДТП с четырьмя пострадавшими 14-летний водитель на «москвиче». Ему дал порулить пьяный отец. В результате вся семья, в том числе мать и старшая сестра оказались в больнице.