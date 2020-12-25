В Воронежской городской Думе приняли Генплан столицы Черноземья, рассчитанный на 2021-2041 годы. Его разрабатывали столичные специалисты. А точнее, Институт Генплана Москвы.За документ проголосовали 22 депутата, против — два, еще восемь воздержались. Лидер фракции «Единая Россия» Роман Жогов (он, кстати, воздержался) заявил, что все недостатки Генплана нужно постараться исправить во время обсуждения проекта Правил землепользования и застройки. Его планируют провести в начале 2021 года.Против принятия документа проголосовал депутат-самовыдвиженец Алексей Панфилов и представитель «Справедливой России» Денис Захаров. Последний аргументировал свою позицию тем, что Генплан в окончательном варианте поступил в гордуму только два дня назад. И чтобы его как следует оценить, просто не было времени.С другой стороны, ранее руководитель Союза строителей Воронежской области Владимир Астанин предложил создать структуру, которая бы сопровождала генплан после его принятия. То есть, вносила бы туда разумные изменения. Его инициативу поддержала руководитель управления главного архитектора (УГА) Воронежа Людмила Подшивалова, активно «продвигавшая» нынешний Генплан. Кстати, на нынешнем заседании гордумы она заявила, что все замечания по его проекту, поступившие из шести ведомств, устранены. По ее словам, осталось только согласовать Генплан с Рослесхозом.Между тем к документу есть вопросы по «зеленым зонам» (по мнению некоторых специалистов, не все парки и скверы надежно защищены от возможной застройки), а также по тому, что для жильцов новых районах нет достаточного количества мест, где можно работать, не пробираясь сквозь «пробки» через весь город.