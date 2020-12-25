К 25 декабря 2020 года единовременные выплаты в размере 5 тысяч рублей получили уже родители 184 тысяч детей в Воронежской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда.Напомним, о единовременной выплате к Новому году на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин. Мы писали ранее: выплата предоставляется всем семьям с детьми, которым к 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет, в том числе и детям, родившимся после выхода указа, с 18 декабря 2020 года.Если вы хотите успеть получить 5000 рублей в этом году, то заявление необходимо подать до 27 декабря включительно.Подавать заявку не нужно тем семьям, которые в этом году уже получали ежемесячную выплату на детей до 3 лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Заявление необходимо подавать только в том случае, если ребенок в семье появился после 1 июля, либо родители не обращались ни за одной из выплат на детей, предоставлявшихся Пенсионным фондом в течение года. В целом же на подачу заявления есть больше трех месяцев – до 1 апреля 2021 года.