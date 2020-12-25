Воронежские синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. Начиная с 18 часов пятницы, 25 декабря, они прогнозируют сильный снег, метель, ветер усилится ло 15-17 м/c.Движение по дорогам может быть затруднено. Их просто могут не успеть оперативно расчистить. На юге Воронежской области ожидается мокрый снег. Он будет налипать на электрические провода, не исключено, что некоторые могут и оборваться.Непогода, по прикидкам метеорологов, продлится до 12 часов субботы, 26 декабря.В региональном ГУ МЧС призывают в случае ЧП звонить 01 либо 112 (с мобильного), а также по телефону доверия 277-99-00.