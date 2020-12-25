Родителям пока еще годовалой Кристине Головчанской, страдающей от спинально-мышечной атрофии, осталось шесть дней, чтобы собрать нужные для «укола жизни» 150 миллионов рублей. Пока удалось скопить на счете только 90 млн. Укол нужно сделать, пока ребенку не исполнится два года. А день рождения у девочки как раз через шесть дней.Помочь Кристине призывал и губернатор Александр Гусев, и один из самых богатых бизнесменов Воронежа Евгений Хамин, который даже предложил скинуться на это благое дело своих обеспеченных коллег. А в футбольном клубе «Факел» перечислили Кристине часть денег с продажи билетов в текущем сезоне.Отправить деньги на лечение Кристины можно, перечислив деньги по реквизитам ее мамы Светланы Игоревны Головчанской:Сбербанк по номеру телефона: +79518653906Сбербанк: 4276 1300 1846 5504ВТБ: 5368 2901 8270 8125Альфа - банк: 4584 4328 2145 0393Промсвязьбанк: 5203 7380 7157 6101Tinkoff: 5536 9138 5700 2709Raiffeisen: 5379 6530 1518 7568Yandex: 4100 1155 2127 2938PayРal: helpkristina@mail.ruQiwi: +79518653906gofundme.com: Help save Kristina's lifeФонд «Помоги спасти жизнь» - по номеру 7545 с текстом «Кристина 500»Фонд «Чистые души» - по номеру 3434 с текстом «Звездочка 500»Благодтворительный фонд Чижова по номеру - 7522 с текстом «Фонд Чижова Головчанская 500»Фонд «Алёша» по номеру - 2325 с текстом «500» (средства делятся поровну на всех СМАйликов, подопечных фонда), где 500 - любая сумма пожертвования.