28-летнюю жительницу поселка Кантемировка оштрафовали за кражу денег у собутыльника ее мужа. Об этом рассказали в райсуде 24 декабря, после вынесения приговора.Инцидент произошел в ноябре 2020 года. В этот день к ним домой заявился родственник. Мужчины устроили застолье, к ним присоединилась супруга хозяина. Когда мужчины уснули, подсудимая вытащила из кармана куртки родственника 11 тысяч рублей. Пропажу он обнаружил утром и заявил в полицию.Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража» (п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). И хотя женщина возместила ущерб родственнику, суд приговорил ее к штрафу. Она заплатит в доход государства 5 тысяч рублей.