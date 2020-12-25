В департаменте здравоохранения Воронежской области прокомментировали ситуацию по поводу страховых выплат родным умершего от коронавируса заместителя главного врача Бобровской районной больницы Сергея Чекмарева. Ранее информация о нем была опубликована на сайте «Список памяти». В депздраве утверждают, что он длительное время болел и на работу не выходил с августа.Официальный комментарий появился на сайте ведомства 24 декабря. Чиновники пояснили, что информация о том, что медик заразился ковидом на работе – фейковая.Уточняется, что врач последний раз выходил на работу 27 августа. Затем ушел на больничный в связи с длительной болезнью. Недуг его никак не связан был с коронавирусом. COVID-19 Сергей Чекмарев заразился спустя три месяца, в ноябре. Заражение произошло в быту – отметили в депздраве, и это усугубило его состояние.— Сергеи Викторович не посещал «красную» зону и не участвовал в лечении ковидных пациентов. В связи с этим его семья не может быть получателем соответствующих страховых выплат, — подчеркнули в ведомстве.Напомним, ранее о смерти врача стало известно из сообщения его коллег из Бобровской райбольницы. Они выразили соболезнование его семье. А имя Сергея Чекмарева появилось в «Списке памяти», где публикуют информацию о медиках, жизнь которых унес ковид.