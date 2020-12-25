Еще два пожара, где пострадали люди, случились в Воронеже и в Павловском районе.В четверг, 24 декабря, в пятиэтажном доме № 9 на улице Любы Шевцовой в Советском районе в трехкомнатной квартире загорелся диван. О пожаре сотрудникам МЧС стало известно в 21.54. На месте ЧП работали восемь человек, приехавших на двух машинах. Огонь потушили в 22.09. В больницу отвезли 63-летнего мужчину. Он отравился дымом. По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного курения.В тот же день загорелся жилой дом 6x6 метров в селе Воронцовка Павловского района на улице Мира. О пожаре в дежурную часть МЧС сообщили в 15.22. На место ЧП выезжала одна машина с тремя сотрудниками спасательного ведомства. Пламя потушили достаточно быстро. В комнате 6х2 метра огонь повредил пол. В больницу попала получившая ожоги 87-летняя женщина. Возможная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при растопке печи.Напомним, в 1.06 25 декабря в селе Митрофановка Кантемировского района на улице Чайковского на пожаре погибла 45-летняя женщина. Дом выгорел полностью.