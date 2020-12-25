Авария с участием трех легковых автомобилей произошла в четверг, 24 декабря в 22:50. Напротив Воронежского государственного технического университета (ранее строительный университет) на улице 20 лет Октября ДТП устроил водитель Volvo. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 25 декабря.Там уточнили, что за рулем Volvo находился 38-летний мужчина. По предварительным данным, он двигался со стороны улицы Бетховена к улице Станкевича. Не выдержав безопасную дистанцию, влетел в движущийся впереди Kia Cerato. За рулем там находилась 33-летняя женщина. После этого Volvo вынесло на «встречку» и там он столкнулся с Kia Rio. Иномаркой управляла 24-летняя девушка.Как пояснили в главке, сильнее всего пострадала водитель Kia Rio. Ей потребовалась медицинская помощь. Скорая увезла ее в больницу и после оказания медпомощи девушку отпустили домой.Также медпомощь потребовалась водителю Volvo.Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП.