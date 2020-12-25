Пожар произошел сегодня ночью в селе Митрофановка Кантемировского района. Сообщение спасателям поступило в 01:06. На улице Чайковского полыхал жилой дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области 25 декабря.На место тут же прибыли пожарные – работали 9 человек и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить в 01:40. Возгорание было настолько сильным, что дом 11х10м оказался поврежден внутри по всей площади. Погибла 45-летняя женщина, хозяйка дома.Спасатели в очередной раз предупредили жителей региона: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем!Также, если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101»