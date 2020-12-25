Глава Россоши Эдуард Марков сложил с себя полномочия мэра райцентра Воронежской области. Это произошло вчера, 24 декабря. Заявление чиновник сделал в ходе четвертого заседания городского Совета народных депутатов. Об этом рассказали в пресс-службе Россоши.Там уточнили, что пока его место никто не занял и вопрос о назначении нового мэра на Совете не поднимался.Эдуард Марков также останется в органах власти. Он решил продолжить трудиться депутатом горсовета, который возглавляет. Ранее он совмещал обе должности в течение длительного времени – 15 лет.На сессии коллеги поддержали его решение.