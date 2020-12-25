К двум годам строго режима приговорили жителя Боброва, который «обнес» дом своей знакомой, пока ее не было дом. Он обвинялся в краже, с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщили в райсуде 24 декабря.Как было установлено, мужчина был ранее судим. Приметив, что в доме его знакомой нет света, он решил там «поживиться». Сорвал с двери замок с помощью металлической трубы и проник в помещение. Оттуда он быстренько вынес то, что, по его мнению, было ценным – телевизор, пылесос и цепную электрическую пилу. А затем быстро скрылся с места преступления. Ущерб, причиненный хозяйке дома, составил 11 600 рублей.В ходе предварительного следствия похищенное было изъято и возвращено потерпевшей. В суде мужчина полностью признал вину.Суд приговорил его по п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ к двум годам в исправительной колонии строгого режима.